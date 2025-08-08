Tokat genelinde görülen SAT-1 tipi şap hastalığı nedeniyle, il genelinde hayvan hareketlerine geçici kısıtlama getirildi. Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hem il içi hem de il dışı tüm hayvan sevklerinin durdurulduğu bildirildi.

Yayla ve Köy Güzergâhları da Yasak Kapsamında

Alınan önlemler yalnızca Tokat merkezini değil, yaylalardan köylere kadar tüm hayvancılık bölgelerini kapsıyor. Açıklamada, ikinci bir emre kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hiçbir şekilde bir yerden bir yere taşınamayacağı vurgulandı. Karantina kapsamında hayvan pazarlarının da geçici olarak kapatılması gündeme geldi.

Kurallara Uymayanlara Ceza

Yetkililer, alınan kararların titizlikle uygulanacağını belirtti. Karantina kurallarına uymayan üretici ve işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Veteriner ekiplerinin sahadaki kontrolleri sürerken, vatandaşlardan da sürece destek vermeleri istendi.

Vatandaşlara Çağrı

Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çağrıda, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları istendi. Müdürlükten yapılan açıklamada, “Şap hastalığı hem hayvan sağlığı hem de ekonomik kayıplar açısından son derece ciddi bir tehdittir. Bu süreçte sabır ve iş birliği büyük önem taşıyor” denildi.

Şap Hastalığı Nedir?

SAT-1 tipi şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda görülen ve yüksek derecede bulaşıcı olan viral bir hastalık olarak biliniyor. Hayvanlarda topallık, iştahsızlık ve süt veriminde azalmaya neden olan hastalık, gerekli önlemler alınmadığı takdirde bölgesel salgınlara yol açabiliyor.