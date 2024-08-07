Tokat'ın tarihi miraslarından biri olan ve mavi çinileriyle görenleri kendine hayran bırakan Gök Medrese'de 2021 yılında başlanan onarım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

1275 yılında yapımına başlanan Gök Medrese, Anadolu Selçuklu mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İki katlı tarihi yapının ortasında açık bir avlu bulunan medrese, yüzyıllar boyunca hem pozitif bilimlerde hem de İslami ilimlerde yüzlerce insan yetiştirdi. Mavi çini süslemeleriyle 7 asırdır ayakta duran eser, Osmanlı döneminde de medrese olarak kullanıldı. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Tokat Şehir Müzesi olarak hizmet veren Gök Medrese, gelecek nesillere aktarılabilmesi için restore ediliyor. Bu restorasyon çalışmaları, Gök Medrese'nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

“İSLAMİ İLİMLERİN ÖĞRETİLDİĞİ MEDRESE”

Tarihi Gök Medrese'deki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, “Muînüddin Süleyman Pervane tarafından 1275 yılında yapıldığı tahmin edilen, mavi çinilerinden dolayı bu ismi aldığını düşündüğümüz Tokat Gök Medrese'de geniş çerçeveli restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından devam etmektedir. Zamanında pozitif bilimlerin okutulduğu, hadis, kelam ve fıkıh gibi İslami ilimlerin öğretildiği bir medrese olarak hizmet vermiştir. Medrese, zamanla farklı fonksiyonlarda kullanılmış ve bir dönem müze olarak hizmet vermiştir. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları titizlikle devam etmektedir” dedi.