Ormandan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarından sonra bölgeye jandarma, Erbaa Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri geldi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler büyük ölçüde kontrol altında tutuldu.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Maalesef vericinin elektrik kesintisinden sonra devreye giren sistemi ile alakalı yangın çıktı. Şu anda ters bir durum olmazsa, ters bir rüzgar oluşmazsa yüzde 99 kontrol altına alındı diyebiliriz. 50 hektarlık, yaklaşık 500 dönümlük bir alanda yangın yaşandı. Akşam saatlerinde ters bir rüzgar olmazsa söndürme çalışmaları tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.