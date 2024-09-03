Türkiye'nin tam ortasında yer alan Yozgat, fazla bilinmiyor olsa da deprem riski taşıyan ilçeleriyle dikkat çekiyor. Yapılan değerlendirmeler, Yozgat'ın bazı ilçelerinin diğerlerine göre daha yüksek deprem riski taşıdığını ortaya koydu. Özellikle Sorgun ilçesi, yapıların dayanıksızlığı ve nüfus yoğunluğu nedeniyle Yozgat'ın en riskli ilçesi olarak belirlendi.

Sorgun ilçesi, eski ve bakımsız binaların yaygın olduğu, yapılaşmanın ise yoğunlaştığı bir bölge olarak öne çıkıyor. Bölgedeki yapılar üzerinde yapılan incelemeler, binaların çoğunun mevcut deprem yönetmeliklerine uygun olmadığını gösterdi. Bu durum, Sorgun'u Yozgat genelinde deprem açısından en tehlikeli ilçe haline getiriyor.

YOZGAT'TAKİ DİĞER RİSKLİ BÖLGELER

Yozgat ilinde Sorgun'un yanı sıra Çekerek ve Yerköy ilçeleri de önemli deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor. Çekerek, sismik aktivitenin oranla daha fazla olduğu bir coğrafyada bulunurken, Yerköy ise sanayi tesislerinin yoğunluğu ve eski yapıları ile dikkat çekiyor. Her iki ilçede de bina güvenliğinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

YAPISAL SORUNLAR VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yozgat genelinde deprem riskini artıran yapısal sorunlar arasında, eski binaların yıkılmadan kullanılmaya devam edilmesi ve yeni yapıların deprem yönetmeliklerine uygun olmayan malzemelerle inşa edilmesi yer alıyor. Bu durum, il genelinde deprem dayanıklılığını ciddi şekilde sınırlıyor. Yetkililer, riskli bölgelerdeki binaların güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Ayrıca, vatandaşların deprem bilincini artırmak amacıyla acil durum eğitimleri düzenleniyor.

Yozgat'ın deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bu ilçelerdeki riskin yönetilmesi ve azaltılması büyük önem taşıyor. Deprem öncesi hazırlık ve sonrası müdahale kapasitesinin artırılması, bölge halkının can ve mal güvenliğinin korunması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğitim kurumları, hastaneler ve kamu binalarında yapılan güçlendirme çalışmaları da Yozgat'ın depreme karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar arasında yer alıyor.