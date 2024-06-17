TRT 1’de yayınlanan “Sen Türkülerini Söyle” yarışmasına katılan Yozgatlı yarışmacı sesiyle mest etti.

Sen Türkülerini Söyle yarışması yeni sezonunda TRT1 ekranlarında başladı.

Sen Türkülerini Söyle programında katılan Elmas İler, birbirinden önemli ve değerli jüri üyelerinin karşısına çıkıp “Gova Gova” şarkısını seslendirdi.

Sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla’nın yaptığı Sen Türkülerini Söyle yeni sezon jürisinde birbirinden değerli sanatçılar yer aldı.

10 bölümden oluşacak Sen Türkülerini Söyle yeni sezon yarışmacılar 2 ayrı turda yarışacak. Kazanan yarışmacı 100 bin liranın sahibi olacak.

Sen Türkülerini Söyle jürisinde Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray yer alıyor.

ELMAS İLER KİMDİR?

Aslen Yozgat Yenifakılı ilçesi doğumlu. Ankara'da yaşayan Elmas İler, Türkülerle yolcuğu çocuk yaşta başlamıştır. TRT radyosu gençlik korosu Ankara’nın köklü derneği olan Homay Derneği ile devam ederken Gazi üniversitesi Türk müziği devlet konservatuarı ile taçlandırdı.

Birçok TV kanalları radyo programları Ankara büyük şehir belediyesi konser etkinlikleri Yozgat Sürmeli Festivali, Sorgun Festivali ve birçok konserler ile müzik hayatına devam etmekte.