C vitamini açısından zengin olan kuşburnu, vatandaşlar tarafından marmelat, reçel ve çay yapımında kullanılıyor. Bu süreç, hem sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesini sağlıyor hem de yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.

Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte dağlık alanlara yönelen Yozgatlılar, dikenli dallar arasından topladıkları kuşburnu ile dolu sepetlerle geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Zorlu bir iş olmasına rağmen, bu meyvenin sağlık faydaları, toplama sürecini daha da anlamlı kılıyor.

Yöre halkı, kuşburnunun özellikle kış aylarında öksürük, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar gibi rahatsızlıklara karşı iyileştirici etkisi olduğunu belirtiyor.

Doğadan elde edilen bu doğal şifa kaynağı, alternatif tıp uygulamalarında da yaygın bir şekilde tercih ediliyor.

Kuşburnunun sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çeken bir yerel halk, "Ankara’dan tatil için geldim ve bu yıl kuşburnu toplamak için buradayım. Kuşburnu, gut hastalığına iyi geliyor ve idrar söktürücü, ateş düşürücü özellikleri var. Arkadaşlarımla birlikte doğada vakit geçirip piknik yaparken, kuşburnu topluyoruz. Kendi yaptığımız kuşburnu çayını içiyoruz, reçelini yapıyoruz. Bu ürünleri satın almaktansa doğadan toplamak, bize hem sağlık hem de keyif veriyor" ifadelerini kullandı.

Yozgatlıların geleneksel yöntemlerle elde ettikleri kuşburnu, bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.

Bu meyve, hem tüketim hem de sağlık alanında tercih edilen bir ürün haline gelerek, Yozgat’ın doğal zenginliklerini ön plana çıkarıyor.

Yöredeki kuşburnu toplama etkinlikleri, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve bölgenin doğal güzellikleriyle bir araya gelerek sosyal bir etkinlik halini alıyor.

Yozgat’ta kuşburnu toplamak, sadece bir kış hazırlığı değil, aynı zamanda doğanın sunduğu sağlık kaynaklarını değerlendirmenin ve yerel kültürü yaşatmanın da önemli bir yolu olarak öne çıkıyor.

Doğanın bu eşsiz hediyesi, Yozgatlılar için hem bir geçim kaynağı hem de sağlıklı bir yaşamın temeli olmaya devam ediyor.