Yozgat ilinin coğrafi ve iklimsel özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yozgat’ın coğrafi ve iklimsel özelliklerine ilişkin önemli verileri paylaştı.

YOZGAT’IN COĞRAFİ KONUMU

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde stratejik bir konuma sahip olan Yozgat, doğuda Sivas, güneyde Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir, batıda Kırıkkale, kuzeyde ise Amasya, Çorum ve Tokat ile komşudur. 34º 05’ - 36º 10’ doğu meridyenleri ile 38º 40’ - 40º 18’ kuzey paralelleri arasında yer alan Yozgat, deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte bulunuyor. Toplamda 1.412.300 hektarlık bir alanı kapsayan il, Türkiye'nin en büyük 15. ili olarak öne çıkıyor. Yozgat’ın doğudan batıya yüksekliği azalırken, kuzey-güney eksenindeki mesafeler sırasıyla 216 km ve 144 km olarak ölçülüyor.

YOZGAT’IN İKLİMİ

Yozgat, İç Anadolu Bölgesi'nin tipik yarı kurak karasal iklimiyle dikkat çekiyor. Deniz etkisinden uzak olması nedeniyle yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçiyor. İlde, yaz-kış ve gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkları oldukça belirgin. Ancak Çekerek Vadisi'nde ve Yeşilırmak havzasına giren alanlarda, bu sert iklim koşulları biraz yumuşuyor ve hafif Karadeniz iklimi etkileri görülüyor.