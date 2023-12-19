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Yalova'da dün gece meydana gelen Marmara Denizi Çınarcık açıklarındaki deprem tedirgin etti. Bu son deprem, MTA diri fay hattı haritasını tekrar gündeme getirdi ve deprem riski taşıyan bölgelerin belirlenmesine yönelik bir dizi önemli soruyu akıllara getirdi. İşte deprem riski hakkında merak edilenler…

MTA VE AFAD İNCELEMESİ: HANGİ İL VE İLÇELER RİSK ALTINDA?

Marmara depreminin ardından, MTA ve AFAD tarafından belirlenen fay hatları göz önüne alındığında, deprem riski taşıyan bölgeler kolayca sorgulanabilir. Türkiye'de toplamda üç büyük fay hattı bulunmaktadır: Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı. Fay haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi olarak kabul edilirken, pembe ve sarı renkler ikinci ve üçüncü derece riskli bölgeleri temsil etmektedir.

TÜRKİYE'NİN EN AZ RİSKLİ BÖLGELERİ VE İLLER

Türkiye Deprem Haritası'na göre, deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller şunlardır: Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

RİSKLİ İLLER VE İLÇELER

MTA diri fay haritasına göre deprem riski olan ilçeler hangileri? Adıyaman- Gölbaşı Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı Ankara- Şereflikoçhisar Antalya- Demre Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar Balıkesir- Gönen, Manyaz Batman-Kozluk, Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı Elazığ- Palu, Sivrice Erzincan- Üzümlü Eskişehir- İnönü Antep - İslahiye Hakkari- Şemdinli, Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu Kayseri- Talas, Yeşilhisar Kırıkkale- Keskin, Kırşehir- Akpınar, Mucur Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın Kütahya- Gediz, Simav Malatya- Akçadağ Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu, Mersin- Çamlıyayla, Mut Muğla- Menteşe, Milas Muş- Korkut, Varto Niğde- Altunhisar, Bor Osmaniye- Düziçi, Toprakkale Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca Urfa-Bozova Siirt- Eruh Şırnak- Beytüşşebap Sivas- Altınyayla, Yıldızeli Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye Van- Çaldıran, Özalp Yalova- Altınova, Çınarcık.