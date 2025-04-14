Yozgat Valiliği bünyesinde hizmet veren Yozgat Spor Vadisi, sunduğu imkanlarla vatandaşların hem spor yapabileceği hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı sunuyor.

Kış aylarında kar manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan Spor Vadisi, yazın da yeşil alanları ve oyun parklarıyla ilgi görüyor.

Ailelerin çocuklarını güvenle oynatabildiği alanda, yürüyüş yolları ve spor sahaları da vatandaşlara sağlıklı yaşam imkânı tanıyor.

Yozgatlılar, Spor Vadisi’nin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, şehir merkezine yakın konumuyla da büyük bir avantaj sağladığını ifade ediyor.