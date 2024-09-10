Çekerek ilçesinden Betül Zararsız, bu prestijli şampiyonada Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Zararsız’ın elde ettiği bu başarı, Yozgat'ın bayanlar boks branşındaki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti ve şehrin spor camiasında büyük bir gurur yarattı.

Betül Zararsız’ın bu ulusal başarısı, Yozgat'taki boks sporuna olan ilgiyi artırırken, genç sporcular için de bir ilham kaynağı oldu.

Şampiyonadaki performansı ve elde ettiği madalya ile spor dünyasında dikkatleri üzerine çeken Zararsız, boks sahasında kendini ispatlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarının ardından Çekerek İlçe Kaymakamı Furkan Nezir, Betül Zararsız'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Nezir, Zararsız’ı tebrik ederek, onun elde ettiği başarıların Yozgat ve bölge spor camiası için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Nezir, Zararsız’a gelecekteki müsabakalarda da başarılar diledi ve onun bu alandaki azim ve kararlılığının diğer genç sporcular için örnek teşkil ettiğini vurguladı. Hakan Demirtaş