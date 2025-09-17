ÇEDAŞ, Yozgat’ta planlı bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek.

Kesinti Uygulanacak Bölgeler

Yozgat Merkez ve Sorgun ilçelerine bağlı bazı mahalle ve köyler kesintiden etkilenecek. Buna göre elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle;

Merkez: Fakıbeyli köyü, Kavurgalı köyü, Erdoğan Akdağ Mahallesi Huzur Sokak, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Akbabalar Caddesi, Yukarınıhutlu Meriç, Recepli köyü, İnceçayır köyü.

Sorgun: Ağcın köyü, Taşpınar köyü, İsafakılı köyü.

ÇEDAŞ’tan yapılan açıklamada, kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirileceği belirtilerek vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Muhabir: Hakan Demirbaş