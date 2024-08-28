Yozgat’ta kurak geçen yaz ayının ardından barajların son durumu merak konusu oldu. Yozgat’ın su kaynakları hakkında ise Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz açıklamalarda bulundu.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI %24

Yozgat’a minimum 1 yıl yetecek suyun barajlarda bulunduğunu ileten Serdar Açıkgöz; “Şehrimizin su kaynağı, ana suyu temin ettiğimiz Musabeyli’de bulunan Cemil Çiçek Barajı’dır. Buradan saatte bin metreküp su tahsis ediyoruz. Bir de Alaca sınırında Arapseyfi bölgesinde 9 adet sondaj kuyumuz bulunmaktadır. Oradan da şehrimize su getirmekteyiz. Suyumuzun yaklaşık 3’te 1’i Cemil Çiçek Barajı’ndan, 3’te 2’si ise Alaca sınırındaki Arapseyfi bölgesinden geliyor. Bir de Kirazlı Göleti var. Yaklaşık 1 milyon 600 bin metreküp kapasiteye sahiptir. Kirazlı Göleti’nin yaklaşık 400 bin metreküplük bir suyu kaldı. Havalar bu şekilde gider ve yağış olmazsa 2 aya kadar suyu tükenme noktasına gelecek. Ancak çok sıkıntı değil. Bu E-88 yolu civarını besleyen bir kaynağımız. Şehrimizin ana kaynağı olan Cemil Çiçek Barajı’nın 48 milyon metreküplük bir hacmi var. Şu anda içerisinde 15 milyon metreküplük su bulunmaktadır. Ölü hacmi çıkınca 12 milyon metreküplük suyumuz bulunmaktadır. 12 milyon metreküp ile şehrimizi yaklaşık 1 yıl götürecek hacimdedir. Hiçbir yağış olmazsa bile minimum 1 yıl yetecek suyumuz var” ifadelerine yer verdi.

ÇİÇEKDAĞINA SU YOZGAT’TAN GİDİYOR

Çiçekdağı’na da su verildiğini söyleyen Açıkgöz; “Bu yıl barajlarımızdan 2 buçuk milyon metreküp tarımsal sulamaya su verdik. Cemil Çiçek Barajı’ndan Yerköy’ün 4 mahallesi beslenmektedir. Yine Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi de yapılan protokoller gereği Cemil Çiçek Barajı’ndan beslenmektedir. Ana su kaynağımızı bu şekilde kullanıyoruz” dedi.

“GEÇEN YIL DA SU ORANLARI YÜZDE 30 CİVARINDAYDI”

Her yıl ortalama su seviyesi hakkında bilgi veren Serdar Açıkgöz; “Geçen yıl da su oranları yüzde 30 civarındaydı. Baraj yapıldığı günden beri istediğimiz yağışları alamıyoruz. Maksimum yüzde 55, yüzde 60’ları görüyoruz. Barajı tam dolduramadık maalesef. Bununla ilgili de kar yağışı etkili oluyor. Barajı doldurma noktasında yağmurdan gelen yağışlar, kar kadar etkili olmuyor. Bu sene beklenen yağışlar gelirse bir sorun yaşamayız diye düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

“SU SONSUZ BİR KAYNAK DEĞİLDİR”

Su kullanımı konusunda vatandaşlara tavsiyede bulunan Açıkgöz açıklamasına şu ifadelerle son verdi; “Su şu anda elimizde bulunsa bile çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bununla alakalı biz belediye olarak kayıp kaçaklarımızla ilgili son derece dikkatli davranıyoruz. Yeraltı sularından, kaynak sularından bulduğumuz suları belirli yerlerde depolayıp refüjleri sulama noktasında bunlardan faydalanıyoruz. Vatandaşlarımızda bu noktada su sonsuz bir kaynak değil bunu bilmeleri gerekiyor. Bu yüzden son derece dikkatli kullanmalıyız. Etrafımızda limitsiz su kullanan varsa bunları uyarmalıyız. Belediyemize bu konuda destek olmalıyız. Sonuçta su hepimizin. Yazın da sonuna geldik. Yakında sonbahar, kış derken bu seneyi de sorunsuz atlatacağımızı düşünüyoruz. Umarım bu kış beklediğimiz yağış gelir.”

Haber: Zekiye Doğan – Hüseyin Buğdaycı