Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir ve Çayıralan Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, yeni görevine başlayan Yozgat Orman İşletme Müdürümüz Türkay Karaçay'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

TÜRKAY KARAÇAY KİMDİR?

Türkay Karaçay 1970 Aydın Çine doğumlu. KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 1993-98 yılları arasında yevmiyeli Orman Mühendisi olarak çalıştı. OGM bünyesinde 1998 yılında Amasya Orman Bölge Orman İşletme Şefi olarak memuriyet hayatına başladı. 1998-2001 yılları arasında Amasya’da Orman İşletme Şefi olarak görev yaptı. 2001 yılında Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne tayin oldu. 2001-2011 yılları arasında Gökova ve Yaraş Orman İşletme Şefliği görevlerini yürüttü. 2011-2016 yılları arasında Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016-2021 yıları arasında Nazilli Orman İşletme Müdürü olarak görev yaptı.

Türkay Karaçay evli ve 2 çocuk babasıdır. Alpaslan Demir ​