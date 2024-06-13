Yozgat Kültürel Değerleri Koruma Tanıtım ve Sanat Derneği (YODES) tarafından hingel etkinliği düzenledi.

YODES üyeleri Yozgat’ın az bilinen yöresel yemeklerine dikkat çekmek için bir araya gelerek, hingel diğer adıyla hengel yemek etkinliğinde buluştu.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan YODES Başkanı Meltem Yılmaz, “Yozgat, konum itibariyle İç Anadolu’nun Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. Doğuda Sivas, batıda Kırıkkale, kuzeyde Amasya, Çorum ve Tokat, güneyde Nevşehir ve Kayseri, güney batıda ise Kırşehir illeri bulunmaktadır. Bir şehrin konumu ve ekonomisi yöresel yemeklerinin ve beslenme kültürünün şekillenmesinde önem arz etmektedir. Bu coğrafyada hemen hemen benzer yemekler yapılmaktadır. Yöresel denilince sadece o şehir değil çevre şehirleri de kapsamaktadır" diye konuştu.

Yılmaz, "Biz de dernek olarak Yozgat ilimiz ve ilçelerinde annelerimizin yaptığı az bilinen yöresel yemekleri gündeme getirmek için bir araya geldik. Hingel diğer adı hengel yemeği özellikle Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçemizde yoğun olarak yapılan yöresel bir yemeğimizdir. Tescilini her ne kadar Sivas almış olsa da hingel yemeği kaynaklarda Yozgat yöresel yemekler arasında yer almaktadır. Desti Kebabını örneğin nasıl Nevşehir ilimiz tescillemiş olsa da Yozgat yöresel yemeklerimiz arasındadır. Böyle unutulan, az bilinen yöresel yemeklerimizin tanıtımını yaparak ilimize bir katkıda bulunmak istedik. Hingel, içerisine patates konularak yapılan mantı çeşitlerinden bir tanesidir. İlimize geldiğinizde mutlaka yemenizi tavsiye ederiz. Her ay farklı yöresel yemek etkinliklerinde bir araya geleceğiz. Katılmak isteyen tüm dostlarımızı bekleriz dedi” dedi.