Aydıncık ilçesi, doğal taşlar arasında önemli bir yere sahip olan ametist taşının çıkarıldığı bir bölge olarak öne çıkıyor.

Doğal taşların insan sağlığı ve enerjisi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. İlçenin dağlık bölgelerden çıkartılan ametist taşı da bu doğal taşlar arasında yer alır.

AMETİST NEDİR?

Mor rengi ile aksesuarlarda da sıkça kullanılan ametist taşı özellikleri açısından akik taşına benzer. Akik taşı ile arasındaki fark ise rengidir. Akik taşında farklı renkler bulunurken ametist taşında ise tek renk bulunur. Ametist, pozitif enerji deposu, mor rengi ile mutluluk ve huzur veren aynı zamanda canlandırıcı etkisi olan bir doğal taş. En sevilen taşlardan biri olan ametist taşı antik dönemlerden bu yana kullanılmaya devam ediyor.

Ametist, enerji yüklü bir taştır. Şifası, olumlu etkileri oldukça fazladır. Bu taşı kullanan çoğu kişi üzerinde olumlu, iyileştirici etkiler yapar. Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz, diğer taşlarla da uyumlu bir kristaldir. Negatif elektrik yüklü bir taştır, bu sebeple pozitif enerjiyi kendisine çeker, ortamdaki olumsuz enerjiyi ise olumlu enerjiye çevirir.

AMETİST TAŞI ÖZELLİKLERİ

Ametist taşı, etki bakımından en güçlü taşlardan biridir. Kuvars grubu ailesine aittir ve kuvars taşının mor renkli olan türüdür. Lila renkten koyu mor renge kadar morun birçok değişik rengine sahiptir. Ametist taşının en tipik özelliği, zengin menekşe tonlarında mor rengidir. Mor, leylak ve leylak rengi tonlarında olur. En değerli ve en fazla tercih edilen, talep edilen kuvars çeşididir. Doğal bolluk ve sonsuz çeşitlilikteki kuvars grubu onun tüm taş minerallerinde en yaygın şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Ametist, doğada çoğunlukla altı taraflı kristaller şeklinde bulunur. Pek çok magmatik ve metamorfik kayaçlarda, özellikle de granit ve gnayslarda meydana gelir. Ametistin fiziksel özellikleri bir konumdan diğerine göre değişiklik gösterebilir, bu içerisindeki minerallerin yoğunluğuna bağlı olabilir. Öyle ki bir ametist diğer ametistten çok farklı olabilir. Ametist taşının mor rengi aslında içindeki demir madeninden gelir. Derin zengin mor renkler en değerli türdür.

AMETİST TAŞI FAYDALARI

Güçlü bir pozitif enerji kaynağı olan Ametist, güçlü bir şifacıdır. Ametist taşının sayısız faydası vardır. Faydalarından en bilinen ve öne çıkanları şöyledir; Ametist Taşı Faydaları Nelerdir?

Ametist taşı ortamdaki negatif enerjiyi arındırarak pozitif enerji yayar.

Olumsuz enerjilere, psişik saldırılara kalkan olur, kişi korur.

İletişimin daha etkili bir biçimde olmasını sağlar.

Kişiyi kötü alışkanlıklarından arındırarak zihni açar.

Spiritüel gelişimi destekler.

AMETİST TAŞI ZARARLARI

Ametist taşının insanlar üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra kişiler zararlı etkilerini de merak eder. Ancak ametist taşının insan sağlığı üzerinde maddi ya da manevi herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

AMETİST TAŞI NASIL TEMİZLENİR?

Diğer tüm doğal taşlarda olduğu gibi ametist taşının da belli aralıklarla temizlemesi gerekmektedir. Hem kullanmaya başlamadan önce hem de kullanım esnasında belli aralıklarla temizlenen bu taşın faklı temizlenme yöntemleri vardır. En bilinen yöntemi taşın bir gece boyunca toprağa gömülü şekilde bekletilmesidir.

Toprakta bekletilip arındırılan taş sonrasında takmadan 1 dakika boyunca suyun altına tutularsa bu arındırma işlemi çok daha etkili olmaktadır. Diğer yöntemler arasında tütsüyle arındırma, güneş ışığında bekleterek arındırma, tuz lambasının yanında bekleterek arındırma gibi farklı farklı yöntemler vardır. (Selma Şahin)