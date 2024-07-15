Yozgat'ın bereketli topraklarında yetişen, bilimsel adı Achillea millefolium olan civanperçemi, hoş kokusu ve çiçekleriyle dikkat çeken önemli bir bitki türüdür. Yüzyıllardır doğal şifa kaynağı olarak kullanılan civanperçemi, pek çok kültürde farklı amaçlarla değerlendirilmiştir.

CİVANPERÇEMİ VE SAĞLIK FAYDALARI

Civanperçemi, içerdiği aktif bileşenler sayesinde birçok sağlık sorununa iyi gelme potansiyeline sahiptir. Antiseptik ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde iltihapları giderici etkiye sahiptir. Ayrıca sindirim sistemi problemlerinde, sinir sistemini güçlendirmede ve soğuk algınlığının etkilerini hafifletmede de yardımcı olabilir.

CİVANPERÇEMİ CİLDE FAYDALARI

Civanperçemi, cilt sağlığı için de önemli bir destek sağlar. Kırışıklıkların azalmasına, gözeneklerin küçülmesine ve çeşitli cilt enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olabilir. Bu nedenle pek çok kozmetik üründe civanperçemi özleri bulunur.

CİVANPERÇEMİ NASIL KULLANILIR?

Genellikle kurutularak çay formunda tüketilen civanperçemi, aromaterapi uygulamalarında da tercih edilir. Demlenmiş çiçekli saplarıyla hazırlanan çayı, sağlık faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak için kaynatmadan demlenmesi önerilir.

CİVANPERÇEMİ ZARARLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her şifalı bitkide olduğu gibi, civanperçemi de bazı durumlarda yan etkilere neden olabilir. Alerjisi olanların dikkatli olması, hamile ve emziren kadınların kullanmaması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, ciltte güneş hassasiyetini artırabileceğinden açık tenli bireylerin yaz aylarında kullanımını sınırlamaları tavsiye edilir.