Yapay zeka tarafından Yozgat'ın yeni ismi "Boğazlıyan" olarak belirlendi. Sadece Yozgat’ın değil, pek çok ilin ismi de değişti.

Yapay zekâ Yozgat’ın ismini Boğazlıyan olarak değiştirdi. Yapay zeka; Sivas’ı Şehriye, Tokat’ın ismini Kalevana, Kayseri’nin yeni ismini ise Marşeş olarak belirledi.

Çorum’un ismini Amasya Civarı, Kırıkkale’nin ismini Ayvalı, Kırşehir’in yeni ismini ise Kiriyakos olarak değiştirdi.

İstanbul, yapay zeka tarafından "İstarmoni" olarak yeniden adlandırılırken, Ankara geleneksel bir isim olan "Atatürk" ile anıldı.

Türkiye’deki 81 ilin yeniden isimlendirilmiş haliyle hazırlanan harita ise şu şekilde:

(Haber Merkezi)