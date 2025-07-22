Yozgat merkezde yer alan çarşıya yürüme mesafesiyle gidilen Aynalı Kahve 50 yıllık geçmişe dayanıyor.

Aynalı kahve müşterileri için sadece bir kahvehane değil yaşanmışlıkların da fazla olduğu bir yer olarak görülüyor.

Yalnızca erkeklerin değil ailelerin de Aynalı Kahveye gittiği, yerli olmayan insanların geçerken mutlaka uğradığı kahvehane olarak biliniyor.

Sevenleri birleştiren sohbeti tatlandıran bir ortam olarak da görülen kahvehanelerin, kendini zamanla yitirdiği söylenirken Aynalı Kahvenin ise kimliğini koruduğu aktarılıyor.

Aynalı Kahve İsmini Nereden Alıyor?

Kahveci Eyüp Köse, kahvehanenin ismini mekanın içindeki duvarda bulunan aynalardan geldiğini belirtti.

Kahvehane de Oyunlar Oynanıyor mu?

Köse, Aynalı Kahve'nin sessizliği ve temizliğiyle ön planda olduğunu ifade ederek, “Burası kavga, gürültü olmayan; sohbetin ve huzurun hâkim olduğu bir yer. Gelen misafirlerimiz bu ortamı özellikle tercih ediyor” ifadelerinde bulundu.

Kahvehane de Sigara İçiliyor mu?

Kahvehane de sigara içilmesinin yasak olduğunu söyleyen Köse, "Buraya temiz nezih ortamda oturmayı tercih eden insanlar geliyor" dedi.

Kafe Fiyatları ve Kahvehane Fiyatları Ne Durumda?

Kahvehanede çay, oralet, tarçın ve kahve 10 liradan satışa sunuluyor.

Aynı bölgede yer alan kafelerde ise bu fiyatlar 35 ila 40 lira arasında yer alıyor.

Fiyat farkı sebebiyle özellikle gençlerin son zamanlarda kahvehanelere yöneldiği bildiriliyor.

Gençler Neden Kafeyi Tercih Ediyor?

Kafenin ortamından kaynaklı gençler orayı daha fazla tercih ediyor.

Fakat artık gençler fiyatlardan kaynaklı kahvehaneye yavaş yavaş gelmeye başladı.

Öğleden Sonra Kahvehane de Yoğunluk Gerçekleşiyor

Aynalı Kahve'nin en yoğun olduğu saatlerin öğleden sonraları olduğunu belirten Köse, “Genellikle 14.00’ten itibaren iş molasından çıkanlar ya da şehirde işi olanlar kahvehaneye geliyor. Bu saatlerde yoğunluk hissediliyor” diye konuştu.