Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından nohut demonstrasyonlarının hasatları tamamlandı. Nohut çeşit demonstrasyonları 3 ilçeye bağlı 5 köyde yapıldı.

Hasatlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde çiftçilerle birlikte yapıldı. Nohut çeşit denemesinde bütün çeşitlerin hasadı yapılarak çeşitler ayrı ayrı tartıldı verim sonuçları alındı.

Yapılan demonstrasyon çalışmalarında; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek geçen yıl tescil ettirilen çiftçi ve nihatbey çeşitleri, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen atabay, karlı ve tunç çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil ettirilen bayrak çeşidi, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan caner, sezgin, seçkin ve inci çeşitlerinin ekim ve üretimleri yapıldı.

Yapılan demonstrasyon çalışmaları ile ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi: “İlimiz, yemeklik dane baklagiller üretiminde ülke çapında önemli bir üretim alanı barındırmaktadır. Yemeklik dane baklagillerden ise en çok nohut ekilmektedir. En çok ekilen bu üründe yapılacak olana artış hem çiftçimizin gelirini yükseltecek hem de ülke üretiminin artışına katkıda bulunacaktır. Amacımız Bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını artırmak ve ilimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır. Yapılan bu deneme ekimleriyle, ilimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek daha verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimleri yapıldı. Bu çeşitler, ekimden hasada kadar geçen gelişim dönemlerinde İl Müdürlüğümüz teknik personelince takip edilmiş olup gerekli gübreleme ve ilaçlama çalışmaları zamanında yapıldı. Bu sene yaşanan olumsuz iklim faktörleri nedeniyle üretimde bir takım zorluklar yaşandı. Zamanın ilaç atılan tarlalarda bu zarar en aza indirildi. Bu çeşitlerden 80 ila 150 kilogram (kg) / dekar (daa) arasında verimler aldık. Çiftçilerimize bu yeni yerli çeşitleri ekmelerini tavsiye ediyoruz.”