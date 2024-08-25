Türkiye’nin ulaşım altyapısında devrim niteliği taşıyan Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleri hızla devam ediyor. Son olarak Yozgat’ta yer alan Yerköy YHT İstasyonu, yolculara kapılarını açarken, Tokat - Yıldızeli Durağı’nın açılışı ise henüz gerçekleşmedi.

ANKARA-SİVAS YHT HATTI’NIN YENİ DURAĞI: YERKÖY

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın önemli noktalarından biri olan Yerköy YHT İstasyonu, bugünden itibaren vatandaşların hizmetinde. 110 bin yolcu kapasiteli bu modern istasyon, Yozgat ve Kırıkkale arasında stratejik bir konumda bulunuyor ve 800 metrekarelik bir alana sahip. İstasyonda 2 peron, 100 araçlık otopark ve 5 otobüs park alanı yer alıyor. Yerköy halkı, bu yeni tren istasyonunun açılmasıyla birlikte büyük bir memnuniyet yaşıyor.

İLK YOLCULARDAN TAM NOT

İstasyonun açılışıyla birlikte ilk yolcular da Yerköy YHT İstasyonu’na iniş yaptı. İlk seferini gerçekleştiren Yusuf Yılmaz, “Yerköy için büyük bir hizmet. İlk seyahatimi bugün gerçekleştirdim ve bundan sonra her ay düzenli olarak seyahat edeceğim” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

TOKAT - YILDIZELİ DURAĞI NEDEN AÇILMADI?

Yerköy YHT İstasyonu’nun aksine, Tokat - Yıldızeli Durağı’nın açılışı henüz bekleniyor. Yetkililer, Sivas Yıldızeli YHT Durağı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ve kısa süre içinde tamamlanarak durak hizmete açılacağını belirtiyor. Tokat ve çevresindeki vatandaşlar, bu durakla birlikte YHT konforuyla seyahat etme imkanına kavuşacak.