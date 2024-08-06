Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından kente kazandırılan 137 milyon lira değerindeki 26 iş makinaları için kurban kesimi yapıldı.

İl Özel İdaresi ek binasında düzenlenen kurban kesimine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Genel Meclis Üyeleri ve daire çalışanları katıldı.

Burada bir açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “İdaremiz Makine Parkında İl Genel Meclis Başkanımız Adnan Ünal, İl Genel Meclis Üyelerimiz ve personelimizin katıldığı törende kurumumuz bünyesine yeni kazandırılan araçlar için kurban kesilerek dualar edilip görev yerlerine uğurlandı” ifadelerini kullandı.