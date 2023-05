Minar, AK Parti iktidarı döneminde Yozgat’a yapılan spordan kültüre, eğitimden sağlığa ve kent güvenliğine kadar yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Minar, “Her alanda attığımız adımlarla Yozgat’ımızın her yerinde AK Parti’nin izi var” dedi.

Yozgat’ta hayata geçirilen yatırımlarla insanların hayat kalitesini yükselttiklerini vurgulayan İskender Minar, “2002’den bu yana her günümüze, her haftamıza, her ayımıza her yılımıza bu aşkla, bu sevdayla başladık ve devam ettik. Millete efendi değil hizmetkar olmak için gecemizi-gündüzümüze kattık. Her alanda attığımız adımlarla hem insanımızın hayat kalitesini yükselttik hem de dev yatırımlarla Yozgat’ımızı büyüttük.” dedi.

Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam ettiklerini ve 14 Mayıs’ın ardından AK Parti iktidarında yatırımların hızla süreceğini kaydeden Minar, 2002’den günümüze kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yatırımlarla ilgili şunları sıraladı:

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

“Gençlik ve Spor Bakanlığımız Yozgat’ımıza 2 milyar 380 milyon lira yatırım yaptı. Gençlerimiz için 8 bin 986 kapasiteli 9 adet yurt, 36 spor tesisi, 5 gençlik merkezi inşa edildi.

İçişleri Bakanlığımız, kent güvenliği için kırsalda ve kentte mevcut ve kamera sayısını yüzde 50 oranında artırdı. 15 Temmuz 2016’dan bugüne KGYS Nokta Sayısını yüzde 125 artışla 10 bin 954’ten 24 bin 697’ye çıkardı. Kamera sayısını yüzde 206 artışla 26 bin 469’dan 80 bin 989’a çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız 259 milyon lira yatırım yaptı. 19 adet halk kütüphanesi yapıldı, kültür varlıkları restorasyonuna 70 milyon lira destek sağlandı, 29 işletme belgeli konaklama tesisi kazandırıldı. Bu tesislerde 169 bin kişi konakladı.

“YÜZDE 100’E ÇIKARDIK”

Milli Eğitim Bakanlığımız 649 milyon lira yatırım yaptı. Yozgat’ta derslik sayısı 4 bin 757, öğretmen sayısı 5.534, okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100, okul ve kurum sayısı 628, ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 15, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 16, ilköğretimde öğretmen başına öğrenci sayısı 14, ortaöğretim başına düşen öğrenci sayısı 11. Okullarda 24 milyon 336 bin 094 adet ücretsiz ders kitabı dağıtıldı. 110 bilişim teknoloji sınıfı, 42 spor salonu, 305 Z- kütüphane, 246 laboratuvar kazandırıldı. 4 bin 621 etkileşimli tahta okullara kuruldu.

Yozgat’ta 2002’de 456 olan okul sayısı 2022’de 628’e ulaştı. 2002’de 3 bin 939 olan derslik sayısı 2022’de 4 bin 757’e çıktı. 2002’de 5 bin 458 öğretmen sayısı 2022’de 5 bin 534 öğretmene ulaştı.

“SAĞLIKTA ÇAĞ ATLADIK”

Yozgat Şehir Hastanesinden Bozok Üniversitemize, Yozgat'a her alanda yatırımlar yaptık. Sağlık Bakanlığımız 397 milyon TL yatırım yaptı. Sağlık personeli sayısı 4 bin 669’a, hastane sayısı 146’ya birinci basamak sağlık hizmetleri birimleri 308’e, yatak sayısı 1,284’e çıktı. Yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısı 181’e ulaştı. 138 aile hekimi Yozgat’ta vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 112 acil istasyon sayısı 31’e, 112 acil ambulans sayısı ise 52’ye çıktı.” Haber Merkezi