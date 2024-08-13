13 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile Yozgat’ta da borçluların mali yükü arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan bu değişiklik, gecikme zammı ve tecil faiz oranlarında önemli artışlar getiriyor.

YENİ DÜZENLEME İLE FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

13 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile birlikte, gecikme zammı oranı yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükseltildi. Aynı şekilde, tecil faiz oranı da yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı. Bu artışlar, borçlu vatandaşların faiz yükünü belirgin şekilde artıracak.

TEBLİĞ YAYIMLANDI VE YENİ ORANLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının güncellendiğini duyurdu. Yeni oranlar, tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

BORÇLULAR İÇİN AĞIRLAŞAN YÜK

Yapılan düzenleme ile borçlu vatandaşların sırtındaki yük daha da ağırlaşacak. Gecikme zammı ve tecil faiz oranlarındaki bu artış, borç ödemelerinde zorluk çeken vatandaşlar için ek bir maliyet oluşturacak.