Kaza önceki gün saat 08.30 sıralarında Menteşe'nin Çakmak mevkisinde meydana geldi.
Denizli'den Muğla yönüne giden 26 yaşındaki Ahmet Serkan Düzgün'ün kullandığı 34 DFY 701 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüj başından alt geçide yuvarlandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ölen sürücü Düzgün'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Yozgatlı Emekli Astsubay Halil Düzgün'ün oğlu olduğu öğrenilen Ahmet Serkan Düzgün'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Sarıtopraklık mezarlığına defnedildi. Haber Merkezi