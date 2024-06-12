Kredi kartı faiz oranlarının tekrar yükselip yükselmeyeceği merak konusu. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikasına yönelik adımları meyvelerini vermeye başladı.

Özellikle faiz oranlarının artırılması ve kredi kartı nakit çekimlerine getirilen sınırlamaların ardından kredi kartı harcamalarında aylık büyüme oranları yavaşladı. Peki, şu anda kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu? Faizlerde yükseliş sürer mi? Limit ve taksit sınırlaması bekleniyor mu? İşte detaylar.

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA YAVAŞLAMA

Kredi kartı harcamalarında büyüme hızı yavaşlamaya başladı. Geçen yıl mayıs sonunda Merkez Bankası verilerine göre 13 haftalık yıllıklandırılmış toplam kredi kartı büyüme hızı yüzde 258,34 seviyesindeydi. 2024 yılı Mart sonunda yüzde 100’ün altına düşen kredi kartı büyüme hızı, mayıs sonunda yüzde 50’li seviyelere kadar geriledi. Peki, kredi kartı harcamalarındaki yavaşlamanın nedeni ne?

KART HARCAMALARI REKORDAN DÖNDÜ

Özellikle son dönemde kredi kartı nakit avans çekimlerinde taksit sayıları düşürülmüş, kredi kartı faiz oranları da yükseltilmişti. Kredi kartı harcamalarının düşürülmesi adına yeni düzenlemeler gelir mi? Taksit ve limit sınırlaması bekleniyor mu? Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuya ilişkin milliyet.com.tr’ye şu açıklamaları yaptı: “Kredi kartı harcamaları rekor seviyelerden bir hayli uzakta. Şu anda kredi kartlarında aylık büyüme oranları yüzde 50’lere geriledi. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın attığı adımlar, harcamaların azaltılmasını amaçlıyordu.”

“AMAÇ ENFLASYONLA MÜCADELE”

Bayram, açıklamasında şunları söyledi: “Enflasyonun iki ayağı vardır: Biri tüketim, diğeri ise üretim. Üretim tarafında verilmeyen kredilerle, yani kredi arzının kısılmasıyla birlikte üretim kısmı dengelenmiş durumda. Tüketim kısmında ise hala bazı katı hususlar var. Lokanta, konut ve sağlık sektöründe bir hayli artış var. Bu alışverişlerin birçoğu kredi kartı ile yapılıyor. Atılacak adımlar kredi kartlarının az harcanmasına yönelik değil. Çünkü kredi kartı ne kadar fazla kullanılırsa kayıt dışı ekonomi ile mücadele de artar. Amaç, tüketimin azaltılmasıyla birlikte enflasyonla mücadele etmektir.”

“VATANDAŞ KENDİSİNİ OTOMATİK OLARAK KISTI”

Bayram, “Biz kredi kartı harcamalarında bir limit sınırlaması bekliyorken, vatandaş kendisini otomatik olarak kıstı. Hayat pahalılığı devam ediyor ve kredi kartı harcama hızı yavaşlayacaktır,” dedi. Faiz oranlarındaki artışlar, kredi kartı limitlerinin harcamalara yetmemesi, harcanan ve limitleri doldurulan kredi kartlarının tekrar kullanılamaması kredi kartı harcamalarında büyümeyi azalttı.

KREDİ KARTI HARCAMALARININ KISILMASI AMAÇLANIYOR

Bayram harcaması olacak, 9 günlük tatil var. Bu süreçte özellikle lokanta ve hizmet sektörlerinde harcamalar artacaktır. Bu da maalesef enflasyonu tetikliyor. Kredi kartı harcamalarının azaltılması, enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetiminin attığı adımlar olarak görülüyor.

GÜNCEL KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI

Kredi kartlarında üç farklı faiz oranı var. Kamu bankalarında alışveriş faiz oranı yüzde 4.55, gecikme faizi yüzde 4.55 civarında, nakit çekim avans faizi ise yüzde 5. 4.25’lik alışveriş faizinde kredi kartı borcunu ödemeyenler için son ödeme gününe kadar olan sürede alışveriş faizi, geri kalan süre için ise gecikme faizi uygulanıyor. Nakit avans çekiminde ise aylık yüzde 5 faiz oranı geçerli.

YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Kart harcamalarının azaltılması adına kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Taksit ve limit sınırlaması gündemde olabilir. Yaz aylarında enflasyonu düşüremezsek kışın ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz.

“KREDİ KARTI İLE ARABA ALIR HALE GELDİK”

Bayram, “Hane içi gelir seviyesi belirlenerek bu gelirin 3-4 katı civarında bir kredi kartı limiti olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda neredeyse kredi kartı limitleriyle araba alır hale geldik. O yüzden kredi kartı limit düzenlemesine ihtiyacımız var. Ticari olarak bunun bir çek ve ödeme aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmelidir. Enflasyonda katılığın kırılmadığı lokanta ve hizmet sektörlerinde kredi kartı taksit sınırlamasının gelmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“KREDİ KARTI FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELİR Mİ?”

Bayram, “Bu politika faizine endekslidir. Eğer politika faizi bir miktar daha artarsa hem kredi kartı faizleri hem de nakit avans faizleri yükseltilecektir” şeklinde konuştu.