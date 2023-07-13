SORGED gerçekleştirdikleri etkinlikleri Yozgat’ın bilinmeyen güzel yerlerinde düzenleyerek gençlere hem tanıtım yapıyor hem de gençlerin gelişimine katkı sağlıyor. Bu gibi katkıların beraberinde "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliği, gençlere spor kavramını aşılamak için de gerçekleştiriliyor.

Etkinlik hakkında SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz açıklama yaptı. Başkan Uğuz, Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’nün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Saat 17.00'de başlayacağını bildirdi.

Sorgun'dan katılacak gençler için ücretsiz servisin de kalkacağını aktaran Uğuz, kontenjan 30 katılımcı ile sınırlı olduğunu dile getirdi.

“YOZGAT’I GENÇLERİMİZE TANITIYORUZ"

Gençlik Derneği olarak her fırsatta Yozgat’ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam ettiklerini bildiren Uğuz, “İlimizin mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya adaydır. SORGED olarak, Yozgat'ın farklı mekanlarında spor aktiviteleri düzenlerken, mevcut turizm potansiyeli olan ilimizi gençlerimize tanıtıyoruz. Bu hafta Saraykent Millet Bahçesinde hem sağlıklı yaşam yürüyüşü yapacağız hem de Saraykent Millet Bahçesini gençlerimize tanıtacağız. Saraykent Millet Bahçesi, Divanlı Göleti’ne cepheli millet bahçemizde 674 m2'lik kapalı alan bulunuyor. Bu alanın 544 m2'lik kısmı Millet Kıraathanesi olarak tasarlanmış vaziyette. Millet Bahçemiz; Seyir iskelesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar, oturma grupları ve geniş yeşil alanları ile sadece Saraykent'e değil Yozgat'a da değer katan bir yatırım” ifadelerini kullandı.

“SPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR ARAÇ”

Başkan Uğuz açıklamasında, “Sorgun Gençlik Derneği olarak, eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret ederek, sportif faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

FAYDALARINI DA ANLATTI

Sağlıklı yaşam için düzenli fiziksel hareketin çok önemli olduğunu söyleyerek açıklamasına devam eden Uğuz, “Uzmanlar her gün mutlaka 10 bin adım yürünmesi ya da 10 bin adıma muadil hareket yapılması gerektiğini söylemektedir. Çağımızın hastalıkların en başında obezite gelmektedir. Fazla kilolu olmak ve hareketsizlik yaşam ise hastalıklara yol açmaktadır. 21. yüzyılı ancak sağlıklı nesillerle inşa edebiliriz. Dolayısıyla spor aktiviteleri düzenlememiz ve gençleri harekete geçirmemiz bu noktada çok önemlidir. Yürüyüş, bedenimize ve zihnimize sayısız fayda sağlayan günlük aktivitelerin başında gelir. Ancak birçok insan hayatın yoğunluğu içerisinde yürüyüş yapmaya zaman ayıramaz ve aslında bunun ne kadar faydalı bir eylem olduğunun farkına varamaz. Yürüyüş, hemen herkesin bir bahane üretmesine gerek olmaksızın ücretsiz gerçekleştirilebilen rahatlatıcı bir spor dalıdır. Doğa içinde yapılacak hafif tempolu bir yürüyüş, size ihtiyacını duyduğunuz sağlıklı yaşamın kapılarını açacak güçte faydaları bulunmaktadır. Yürüyüş yapmak fiziksel sağlığımızı geliştirdiği gibi çeşitli psikolojik problemlerin de ortaya çıkmasını engeller. Hele de yürüyüş için tercih edilen yer doğa ile iç içe bir ortamsa, bu aktivite sağlığınız için daha da mükemmel bir hal alır. Yürüyüş, en az fitness ve bisiklet kadar etkili bir egzersizdir. Üstelik uzmanlar bunu doğa ile iç içe ortamlarda yapmanın daha etkili sonuç almaya yardımcı olduğunu söylemektedir. Düzenli yürüyüş yaparak pek ala kilo verilebilir, ideal kilo korunabilir. Çünkü yürüyüş sırasında ciddi bir kalori yakımı söz konusudur” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan