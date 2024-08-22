Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Yozgat’ı kim fethetti hiç merak ettiniz mi. Sizler için araştırdık. İşte detaylar…

YOZGAT'I KİM FETHETTİ?

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Yozgat'ın fethi, tarih meraklıları için önemli bir sorudur. Yaptığımız araştırmalara göre, Yozgat, Kutalmışoğlu Gazi Süleyman Şah komutasındaki Selçuklu Oğuz orduları tarafından fethedilmiştir. Bu fetih, 1077 yılında kurulan Selçuklu Türk Devleti’ne Yozgat bölgesinin katılmasıyla sonuçlanmıştır.

TARİHSEL ARKA PLAN

Yozgat, Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biridir. Alişar Höyüğü'nde bulunan ve 5 bin yıl öncesine ait eserler, Yozgat’ın derin tarihi köklerine işaret eder. Bölge, Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran Hititler döneminde, kalabalık yerleşim merkezlerinden biri olarak bilinir. Hitit Krallığı'nın merkezi Hattuşaş, Yozgat il sınırlarına oldukça yakın bir konumda yer almaktadır.

YOZGAT’IN FETHİ VE SONRASI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Yozgat İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Yozgat’ın tarihi birçok önemli olayla şekillenmiştir. M.Ö. 1500-2000 yılları arasında Hititler, bu bölgeyi hakimiyetleri altına almış; M.Ö. 6. yüzyılda Persler, ardından M.Ö. 4. yüzyılda Makedonya Kralı İskender, Anadolu'yu ve Yozgat’ı fethetmiştir. Roma İmparatorluğu, M.Ö. 1. yüzyılda bölgeyi topraklarına katmış, M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle Yozgat, Doğu Roma'nın (Bizans) hakimiyetine girmiştir.

1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından, Anadolu’nun fatihi ve ilk Türk devletinin kurucusu olan Kutalmışoğlu Gazi Süleyman Şah, Selçuklu Oğuz ordularıyla Yozgat bölgesini fethetmiştir. Bu süreçte Yozgat, Selçuklu Türk Devleti’ne dahil edilmiştir. Sonrasında Danişmendoğulları'nın nüfuzuna giren Yozgat, uzun süre Konya merkezli Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı kalmıştır. Selçuklu Hanedanı'nın düşüşüyle birlikte bölge, İlhanlı Devleti'ne bağlanmış, ardından Eretna Beyliği ve Melik Rükneddin’in yönetimine geçmiştir. Yozgat, 1398 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

TİMUR HAN’IN YOZGAT’I ELE GEÇİRMESİ

1402-1403 yıllarında Timur Han, Yozgat’ı ele geçirmiştir. Timur’un Anadolu’yu terk etmesinin ardından, Çelebi Sultan Mehmed Han bölgeyi yeniden Osmanlı Devleti topraklarına katmıştır. Osmanlı döneminde Yozgat, bir İç Anadolu şehri olarak Osmanlı idaresinde kalmıştır.

ÇAPANOĞLU AİLESİ VE YOZGAT’IN İMARI

Yozgat’ın imar süreci, Türkmen beylerinden Çapanoğlu Ahmed Paşa ile başlamıştır. Paşa, 1762-1813 yılları arasında 51 yıl süren valiliği sırasında Yozgat’ı yeniden inşa etmiştir. Osmanlı döneminde “Bozok” olarak bilinen ve bugünkü Yozgat topraklarını kapsayan sancak, önce Sivas, ardından Ankara vilayetinin bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür.

Bu zengin tarihsel geçmiş, Yozgat’ı Anadolu’nun en önemli kültürel miraslarından biri haline getirmektedir.