Yozgat Valiliği, Türkiye’nin tam ortasında bulunan Yozgat’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımak isteyen vatandaşları şehre davet etti.

@gezsenyozgat ve @goyozgat hesapları ile rota oluşturarak şehri daha iyi tanıyabileceklerini söyleyen Valilik yetkilileri, bu sosyal medya hesaplarını takip etmelerini önerdi.

Tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, nefis lezzetleri ve eşsiz doğası ile yiğitler şehri Yozgat’ın vatandaşları beklediğini belirten Valilik yetkilileri, @gezsenyozgat ve @goyozgat hesapları ile Yozgat’ı gezmeden önce ipuçları elde edebileceklerini bildirdi.

‘YOZGAT’IN BÜYÜLEYİCİ DÜNYASINA KATILIN’

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat’ın büyüleyici dünyasına katılın! Türkiye'nin gizli hazinelerinden biri olan Yozgat’ı keşfetmeye ne dersiniz? @gezsenyozgat ve @goyozgat hesaplarımıza göz atın ve Türkiye’nin tam ortasında bulunan Yozgat’ımızın tüm güzelliklerine tanık olun! Tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, nefis lezzetleri ve eşsiz doğası ile yiğitler şehri Yozgat sizi bekliyor” denildi.

YOZGAT İÇİN İPUCU

Yozgat’ı gezmek isteyen vatandaşlara Valilik tarafından tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ilgili ipucu verildi. İşte birkaç ipucu:

“Tarihi Yerler: Sarıkaya Roma Hamamı, antik şehirler ve tarihi camilerle dolu bir yolculuk.

Kültürel Zenginlikler: Geleneksel el sanatları, halk dansları ve festivaller.

Yozgat Lezzetleri: Testi kebabı, arabaşı, madımak yemeği, parmak çöreği ve daha fazlası!

Doğal Güzellikler: Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Akdağmadeni Ormanları ve huzur dolu göletler.

Yozgat’ın büyüleyici dünyasına katılmak için @gezsenyozgat ve @goyozgat hesaplarımızı takip edin ve bu güzel şehri birlikte keşfedelim!”