“Rota Yozgat” uygulaması ile Yozgat ve ilçelerinin doğal güzellikleri, tarihi eserler ve gastronomi gibi turistik değerler, web sitesinde ve mobil uygulamada tanıtılıyor.

SORULAR CEVAP BULUYOR

“Rota Yozgat” uygulamasıyla ile “Nasıl gidebilirim? Ne yapabilirim? Nerede kalabilirim? Nerede, ne yiyip, içebilirim?” soruları kolaylıkla cevap buluyor.

Yozgat’ın tarihi turistik yerleri uygulama sayesinde vatandaşa tanıtılırken uluslararası düzeyde de tanıtılması amaçlanıyor.

Teknoloji çağına ayak uydurabilmek için hayata geçirilen uygulama Yozgat’ın güzelliklerine değer katıyor.

Yozgat’ın değerleri ve güzellikleri profesyonel bir ekip tarafından çekilen videolar ve fotoğrafların çekilmesi ile insanlara ulaştırılıyor.

4K fotoğraf ve video, belirlenen konumlarda timelapse çekimleri ve 360 derece video çekimleri mobil uygulamada yer alıyor. Melike Aslı Arslan

Rota Yozgat’a şu linkten ulaşabilirsiniz; https://www.rotayozgat.com/