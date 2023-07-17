Dernek Başkanı Meltem Yılmaz bu etkinliği yapma amaçlarının Yozgat’ta bir günde yürüyerek gezilebilecek yerleri göstererek rota oluşturmak olduğunu belirtti.

Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Zaman zaman denk gelmişsinizdir, Yozgat’ta Çamlık Milli Parkından, Saat Kulesinden başka ne var, misafirimiz geldiğinde sadece Çamlık’a götürüyoruz diyenler oluyor. Gelen misafirlerimiz neden Yozgat Lisemizi gezerken tarihi o havayı teneffüs etmesin, Eski Askerlik Şubesi Binasını gezmesin, Yozgat Saat Kulemizin döneminde yangın gözetleme kulesi olarak da kullanıldığını öğrenmesin, bir fotoğraf çekmesin, Tol Çarşımızda çayını içmesin, Çapanoğlu Cami’nin ihtişamını görmesin, Yozgat Müzemizi gezmesin, Hayri İnal Konağında yöresel kuru yemişimiz kavurgayı yemesin, konaklarımızı gezmesin, Başçavuş Cami’deki o motifleri, işlemeleri görmesin. Yürüyerek Yozgat’ta gezilebilecek yerler rota çalışmamız yaklaşık iki saat sürdü. Hayri İnal Konağında Önder Beyle tanışmadan kimse Yozgat’tan gitmemeli düşüncesindeyim. Şehrimiz için değerli bir ağabeyimiz, sohbetiyle, sazıyla ziyaretçilere oldukça keyifli anlar yaşatıyor. Rota çalışmamızda bizlere destek veren Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Gürel Beyefendiye, etkinliğe katılan tüm dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yozgat hepimizin, etkinliğimizde farkettik ki, Yozgatlı olarak biz bile şehrimizi gezmiyoruz, tanımıyoruz. İlk önce kendimizi şehrimizi keşfetmeli, sonra gelen misafirlerimize mutlaka şehrimizi tanıtmalıyız, başka Yozgat yok” dedi. Haber Merkezi