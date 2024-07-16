ABD'deki faiz indirim beklentileri ve enflasyon verileri, altın fiyatlarını adeta uçurdu. Gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2589 lirayı gördü. Peki, altın yatırımcılarını neler bekliyor? İşte uzmanlardan kritik analizler ve tahminler...

ABD'de faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler, altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Gram altın da bu süreçte yükseliş trendine girdi. ABD'de takip edilen enflasyon verilerinde düşüş gerçekleşti. Bu durum, Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendirirken, altın fiyatlarını da yükseltti.

Ons altın güne 2422 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2420 dolar, en yüksek ise 2431 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar ons altın 2426 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 2568 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2565 lira, en yüksek 2591 lira seviyeleri kaydedildi. Şu anda gram altın 2577 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2591 lira oldu.

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişteki altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, ons altın ve gram altın için yılın geri kalanı ve önümüzdeki ay için tahminlerini sıraladı. İşte İslam Memiş'in altın tahminleri:

"Altında 1,5 ayın zirvesinde haftaya başladık. Gram altın 2511 lirada. Yükseliş devam ediyor. Bu hafta kritik bir hafta. Perşembe ve cuma günü ABD'de enflasyon verilerini takip edeceğiz. Altın fiyatları için önemli açıklamalar yapılacak. 2300-2350 dolar aralığında ons altını, gram altında ise 2450-2550 lira aralığını takip edeceğiz.

TEMMUZ AYINDA ALTINDA YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

Haziran ayında düşüşte olan altın, temmuz ayında yükseliş dalgasına başladı. Bundan sonraki beklentimiz, her ay yeni bir rekor tazelemesi. Haziran'da 2420 liradaydı, bugün itibarıyla 2520 lirayı test etti gram altın. Önümüzdeki ay 2600 lira, yıl sonunda ise 3000-3500 lira beklentimiz var. Elinde altın bulunduranlar, nakde ihtiyacı yoksa bozmak için acele etmemeli."

Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. ABD'deki ekonomik veriler ve Fed'in faiz politikaları, altın fiyatlarının gelecekteki seyri üzerinde belirleyici olacak. Uzmanların tahminleri ve analizleri doğrultusunda, altın yatırımı yapmayı düşünenler için dikkatli takip ve stratejik hareket etme zamanı. Ancak bu haber yatırım stratejisi değildir.