Konuyla ilgili açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini hem Türk hem de yabancı gençlere tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

“YOZGAT'IN TANITIMINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “SORGED olarak düzenlediğimiz tüm faaliyetlerde Yozgat'ın tanıtımına çok önem veriyoruz. Çünkü Yozgat alternatif bir turizm merkezi olduğuna inanıyoruz. Bu inançla da Yozgat ve ilçelerimizin kendisine özgün güzelliklerini hem Türk hem de yabancı gençlere her fırsatta tanıtıyoruz” dedi.

“GEZİLER GENÇLERİN DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ GENİŞLETİYOR”

Gençlere kentlilik bilinci kazandırmak, yaşadıkları kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin farkına varmalarını sağlamak amacıyla sürekli kültürel geziler düzenlediklerini aktaran Başkan Uğuz, “Kültür gezileri ile sadece yeni yerler görmekle kalmıyor, aynı zamanda gençlerin hayal gücünü körüklüyor ve dünya görüşünü genişletiyor” diye konuştu.

“ÜLKELERİNE UNUTULMAZ ANILARLA DÖNÜYORLAR”

Bu gezilerin adeta bir kültür şöleni haline geldiğini belirten Uğuz, “Yozgat'ın yerel lezzetleri tatmak, geleneksel el sanatlarını öğretmek, tarihi mekânları ziyaret etmek ve yerel halkla iç içe olmak gibi aktiviteler, özellikle yabancı gençlere ülkelerine unutulmaz anılarla dönmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER FIRSAT YAKALIYOR”

Açıklamasını sürdüren Uğuz, “Bu geziler ile gençler, sadece tarihi mekânları görmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihi olayları anlamınıza yardımcı oluyor. Gezdiğiniz her mekânda geçmişin hikayesini dinleyerek, o dönemin insanlarının yaşamlarını ve kültürlerini anlama fırsatını yakalıyor. Her bir ziyarette tarihle iç içe oluyor, geçmişe bir yolculuk yapıyor ve bugünü daha iyi anlamanın keyfini çıkarıyorlar” şeklinde konuştu.

“DOĞAYI KORUMA YÖNELİK BİLİNÇ KAZANDIRIYOR”

Uğuz şu şekilde devam etti; “Doğa yürüyüşleriyle, Yozgat'ın sadece doğal güzellikleri görmekle kalmıyor, aynı zamanda doğayı koruma yönelik bilinç kazandırıyor doğanın hayatımızdaki önemini yaşayarak gösteriyoruz. Tüm dünyada iklim krizleri ile mücadele ederken doğa yürüyüşleri ile ormanlarımızın ve su kaynaklarının korunmasının önemini, yerel bitki ve hayvan türlerinin izlenmesi ve çevre dostu uygulamaların desteklenmesi, bu gezilerin en önemli amaçları arasındadır.”