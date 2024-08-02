AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, 3 Ağustos Cumartesi günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı’na Yozgat halkını davet etti. Toplantı, saat 12.00’de Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve Teşkilatlarının daveti üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Yozgat’a geleceğini hatırlatarak, bu ziyaretin Yozgat’ın siyasi gündeminde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Altuntaş, toplantının sadece partililer için değil, tüm Yozgat halkı için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Başkan Altuntaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Yozgat’a yapacağı ziyaretin şehir açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Bu ziyaret, Yozgat’ımız için çok önemli bir gelişmedir. Sayın Bakanımız, toplantı sonrası vatandaşlarımızla birebir görüşme fırsatı bulacak. Bu fırsat, ilimizde yapılacak yatırımlar ve öncelikli konular hakkında bakanımıza doğrudan bilgi iletme şansı verecek. Bu nedenle, tüm vatandaşlarımızı toplantıya katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Bakan Yerlikaya’nın Yozgat’a daha önce 2003 yılında Sarıkaya Kaymakamlığı görevinde bulunduğunu belirten Altuntaş, “Sayın Bakanımız Yozgat’ı iyi tanıyor ve bu nedenle şehrimize yabancı değil. Yozgat’a yapacağı bu ziyaret, hem ilimizin hem de bölgemizin gelişimi açısından büyük bir katkı sağlayacak. Sayın Bakanımızın ilimizle ilgili görüşleri ve önerilerini dinlemek, aynı zamanda Yozgat’ımızın ihtiyaçları doğrudan kendisine iletmek bizim için büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Altuntaş, Toplantıda, Yozgat’ın mevcut sorunları, gelecekteki projeleri ve öncelikli ihtiyaçları hakkında detaylı bir değerlendirme yapılacağını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Yozgat’ın sosyal ve ekonomik durumu hakkında daha yakından bilgi sahibi olacağını ifade etti.