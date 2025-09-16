Yozgat dahil 8 ili kapsayan Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından “KOP ile Yapağı Yönlü Merinos Irkı Elit Sürü Oluşturma Projesi”nin ilk danışma kurulu toplantısı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Yün ve Nanoteknoloji Çalıştayı meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün hazırladığı “KOP ile Yapağı Yönlü Merinos Irkı Elit Sürü Oluşturma Projesi” KOP desteğiyle hayata geçirildi. Proje kapsamında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde tam teşkilatlı yapağı analiz laboratuvarı kuruldu. Proje, Konya ve Karaman’daki Merinos sürüleri ile Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen Merinos koyunlarının yapağılarının incelenmesini ve yapağıya değer kazandırılmasını amaçlıyor. Yapağı kalitesinin tespit edilerek sınıflandırılması, elit sürülerin oluşturulması ve elde edilecek kaliteli yapağıların sanayiye kazandırılması hedefleniyor.

Sanayiye Kaliteli Ve Hesaplı Hammadde

Proje kapsamında, KOP bölgesindeki küçükbaş işletmelerde yetiştirilen Merinos koyunlarının yapağı özellikleri belirlenecek, sanayiye uygun hammadde profili çıkarılacak. En iyi yapağı özelliklerine sahip hayvanlar damızlık olarak seçilecek. Ayrıca, yapağı toplama merkezleri kurulmasıyla yetiştiricilerin elinde değerlendirilemeyen yapağıların ekonomiye kazandırılması planlanıyor. Bu kapsamda bölgesel yapağı toplama ve tasnif merkezlerinin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

“Hayvancılık Kırsal Kalkınma Modelimizin Ana Unsuru”

Toplantıya başkanlık eden KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, hayvancılığın bölgesel kalkınma vizyonundaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “KOP Bölgesi illerinde bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak ve yerelden kaynaklı yapısal sorunları çözmek üzere aksiyonlar almaktayız. Kırsal Kalkınma Modelimizin en önemli boyutlarından biri hayvancılıktır. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta bölgemizin ciddi bir potansiyeli var. Bugün küçükbaş hayvancılığın en büyük sorunları et, süt ve yapağıdır. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ‘Ulusal Yün ve Nanoteknoloji Çalıştayı’nın meyvelerini bugün alıyoruz. Bu projeyle artık uzmanlar sahaya inmiş durumda. Toplantımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Uzmanlar Sahada

Katılımcılar "Ulusal Yün ve Nanoteknoloji Çalıştayı” raporunda da ortaya koyulan yapağının mevcut sorunları ve çözüm önerilerine yönelik projenin yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş ve önerilerini sundular.

Toplantıya, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlker Topal ve Danışma kurulu üyeleri katıldı.

Danışma kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Süleyman Armağan, Kübra Biçer ve Dr. Gökhan Akkaya, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Tülay Canatan Yılmaz, Turgay Ebrinç, Mesut Kırbaş, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet İhsan Soysal, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Behrem, Konya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı’ndan Ercan Yaylacı ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Uğur Trabzon.