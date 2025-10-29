Türkiye Cumhuriyeti, 102 Yaşında!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından milletimize armağan edilen Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlanıyor. Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, yurt genelinde büyük bir gurur ve sevinçle anılıyor.

Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında vatandaşlar aynı coşku ve heyecanla bayramı kutluyor. Sokaklar, meydanlar ve kamu binaları Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle ve ışıklandırmalarla donatıldı. Her yaştan insan, Cumhuriyetin kazandırdığı değerleri yaşatmanın gururunu taşıyor.

Fuat Oktay’dan 29 Ekim Mesajı

Yozgat’ı Ankara siyasetin de temsil eden AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

"bağımsızlığımızın, irademizin ve birliğimizin en güçlü sembolü"

Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece bir yönetim biçimi değil; bağımsızlığın, iradenin ve birliğin en güçlü sembolü olduğunu ifade etti. "daha da ileriye taşıma azmimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Bu kutlu mirası, ecdadımızın emanetine layık bir şekilde daha da ileriye taşıma azminden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.