Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, ilin ekonomik ve sosyal durumuna dair hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş yaptığı açıklamada, iktidarın Yozgat’a yeterli yatırım yapmadığını belirterek, şehrin her geçen gün daha da geri kaldığını ve adeta köhne bir hale büründüğünü söyledi.

Aydoğmuş, Yozgat'ın yıllardır merkezi yönetimden hak ettiği desteği alamadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Yozgat, hükümetin yatırım politikalarındaki ihmalkârlık yüzünden geriye gitmekte. Sanayiden altyapıya, tarımdan eğitime kadar pek çok alanda büyük eksiklikler var. Bu şehir, yıllardır hükümetin göz ardı ettiği bir köşede unutulmuş durumda. Halkımız işsizlikle, yoksullukla boğuşurken, Yozgat’ta ciddi bir yatırımın olmaması kabul edilemez. Gençlerimiz, burada gelecek göremediği için büyük şehirlere veya yurtdışına göç ediyor. Şehrimizde ne sanayi gelişmiş durumda ne de tarım modernize edilmiş. Bu gidişat, Yozgat’ın ekonomik ve sosyal dokusunu hızla zayıflatıyor. Yozgat, bugün adeta köhne bir kasaba görünümüne büründü. Hükümetin yatırım politikaları, bu şehrin kalkınmasına yönelik hiçbir somut adım atmıyor. Oysa Yozgat, tarım potansiyeliyle, sanayi alanlarıyla ve çalışkan insanlarıyla çok daha iyi bir konumda olmayı hak ediyor. Yozgat’ın hak ettiği yatırımları alması ve geleceğe umutla bakabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gelecek Partisi olarak, şehrimizi kalkındıracak projelerle halkımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.