Boğazlıyan ilçesinde inşa edilecek 12 derslikli Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu için ihale 12 Eylül’de yapılacak.

İhale 12 Eylül’de

Yozgat İl Özel İdaresi, Boğazlıyan ilçesinde 12 derslikli Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu yapım işi için ihaleye çıkıyor. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihale, elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacak.

2 Bin 905 Metrekarelik İnşaat Alanı

İhale kapsamında, betonarme karkas sisteminde yapılacak okul binası toplam 2 bin 905 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Okul, Yenidoğan Mahallesi’nde belirlenen parseller üzerine inşa edilecek. Yer tesliminden itibaren 330 takvim günü içinde tamamlanması planlanan işin başlangıcı, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 20 gün içinde yapılacak.

Yerli İstekliler Katılabilecek

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek ve işin tamamı için teklif yapılması gerekecek. Katılımcıların teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmaları zorunlu olacak.

İhale Detayları

İhale Tarihi ve Saati: 12 Eylül 2025 – 10.00

Yer: Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14

İhale Kayıt Numarası: 2025/1244673

İhale Dokümanı: EKAP üzerinden görülebilecek ve indirilebilecek.

İstekliler, tekliflerini elektronik imza ile EKAP üzerinden ihale tarih ve saatine kadar gönderebilecek. Konsorsiyum olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecek ve elektronik eksiltme uygulanmayacak.