Sarıkaya Belediyesi, 2025 yılı içerisinde ilçeye kazandırılacak Millet Bahçesi yapım işi için ihaleye çıkıyor. Yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale 30 Ekim’de Yapılacak

Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Millet Bahçesi Yapım İhalesi, 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Meclis Toplantı Odası’nda yapılacak.

İhale kayıt numarası 2025/1646753 olarak açıklandı.

Yaklaşık 8 Bin Metrekarelik Alana Yapılacak

İhale kapsamında, 7922,64 metrekarelik alanda Millet Bahçesi inşa edilecek. Proje, Sarıkaya ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek.

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içinde işe başlayacak ve işin 365 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İhaleye Sadece Yerli Firmalar Katılabilecek

İhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecek. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel esasına göre hazırlanacak ve e-imza ile EKAP üzerinden gönderilecek.

İhalede, isteklilerin teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmaları gerekiyor. Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.

Benzer İşler ve Yeterlilik Şartları

İhaleye katılacak firmalardan, son 15 yıl içinde benzer işlerde en az teklif bedelinin yüzde 50’si oranında iş deneyimi gösteren belgeler istenecek.

İhalede BIII Grubu Üstyapı (Bina) İşleri veya AXVIII Grubu Saha İşleri benzer iş olarak kabul edilecek. İnşaat mühendisliği bölümü mezunları, bu işe denk mühendislik dalı olarak değerlendirilecek.

Teklifler 60 Gün Geçerli Olacak

Verilen teklifler, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü geçerliliğini koruyacak.

İhale dokümanları, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi üzerinden görülebilecek ve indirilebilecek.

Sarıkaya Belediyesi yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye yeşil alan ve sosyal donatı açısından önemli bir kazanım sağlanacağını bildirdi.