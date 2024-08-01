Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye yeni bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Aydın, Sorgun'un konum olarak birçok ilçeye yakın olduğunu, bu nedenle özellikle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hasta yoğunluğu yaşandığını dile getirdi.

Yoğunluk karşısında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yetersiz kaldığını ifade eden Aydın, "Biz de ilçeye yeni bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kazandırmak için girişimlerde bulunduk. Yıkılan eski hastane yerine yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni yatırım programına aldırdık. Böylelikle vatandaşlarımıza daha iyi bir sağlık hizmeti verebileceğiz. Şu anda gece saat 24.00'e kadar hizmet veren merkezimiz 24 saat hizmet verebilecek. Ben bu hizmetin yatırım programına alınmasında büyük katkıları olan Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bakan Yardımcısı Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan ve milletvekillerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın, herhangi bir aksilik olmaması durumunda inşaatın 2025 yılında başlayacağını sözlerine ekledi.