Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü Beldesi’nde inşa edilmesi planlanan 110 konutluk toplu konut projesi için ihale bugün gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenecek ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca açık ihale usulüyle yapılacak.

İhale, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.00’te TOKİ’nin Ankara’daki merkez binasında yapılacak. Yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak teklifler, anahtar teslimi götürü bedel esasına göre değerlendirilecek.

Proje kapsamında, tünel kalıp sistemiyle toplam 110 konutun yanı sıra altyapı ve çevre düzenleme işleri de gerçekleştirilecek. Yer tesliminden itibaren 450 takvim günü içinde tamamlanması planlanan iş, sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde başlatılacak.

İhaleye katılacak firmaların, idari şartnamede belirtilen teknik ve mali yeterlilik kriterlerini karşılamaları gerekiyor. İsteklilerden, teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmaları isteniyor. Konsorsiyumlar ise ihaleye katılamayacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek. Yerli ve yabancı firmalara açık olan ihalede, yerli isteklilere yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacak.

İhale dokümanı, EKAP üzerinden e-imza ile indirilebilecek. Verilen teklifler 150 gün süreyle geçerliliğini koruyacak.