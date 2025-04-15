Yozgat’a Yeni Jandarma Binası Yolda

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılacak ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye sadece yerli firmalar katılabilecek.

Toplam 9 bin 840 metrekare inşaat alanına sahip olacak betonarme karkas yapı, Yozgat Merkez Fatih Mahallesi’nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı Yerleşkesi'nde inşa edilecek. Projenin, yer tesliminin ardından 720 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor.

İhale, 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası’nda yapılacak. Adaylar tekliflerini yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden verebilecek. Elektronik tekliflerin hazırlanması ve e-imza ile imzalanması gerekiyor.

İhaleye katılmak isteyen firmalardan, YAMBİS Yetki Belgesi dahil olmak üzere çeşitli teknik, mali ve mesleki yeterlilik belgeleri istenecek. Ayrıca isteklilerin son yıl bilançoları ve iş hacmi bilgileri de değerlendirmeye alınacak. Benzer iş olarak "Üstyapı (Bina) İşleri – III. Grup Bina İşleri" kabul edilecek ve İnşaat Mühendisliği ile Mimarlık bölümleri benzer işe denk sayılacak mühendislik dalları arasında yer alacak.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Konsorsiyum olarak teklif verilmesi kabul edilmeyecek.

İhale dokümanları EKAP üzerinden ücretsiz olarak görülebilirken, teklif vermek isteyenlerin dokümanları e-imza ile indirerek kayıt altına alması gerekiyor. Tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olarak belirlendi.