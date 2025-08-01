Toplamda 10 bin metrekareyi aşan inşaat alanıyla dikkat çeken projede inşaat süresi 600 gün olarak belirlendi.

İnşaat 600 Gün İçinde Tamamlanacak

Yozgat İl Özel İdaresi’nin yeni hizmet binası ve ek binaları için yapım süreci başlıyor. Köseoğlu Mahallesi’ndeki 2 No’lu yerleşkede hayata geçirilecek projede, toplam 10 bin 151,73 metrekare inşaat alanı bulunuyor.

Yapım süresinin yer tesliminden itibaren 600 takvim günü olduğu bildirildi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 20 gün içerisinde yer teslimi yapılacak ve çalışmalar resmen başlayacak.

Betonarme Karkas Sistemle İnşa Edilecek

Yeni hizmet binası ve ek yapılar, betonarme karkas yapı sistemiyle inşa edilecek. Binanın yapımında kullanılacak malzeme ve teknik detaylar, idari şartnamede belirlendi. Proje tamamlandığında, Yozgat İl Özel İdaresi modern bir hizmet binasına kavuşmuş olacak.

Sadece Yerli Firmalar Çalışacak

Projede görev alacak yüklenici firma, yalnızca yerli şirketler arasından belirlenecek. Yüklenici, çalışmalarda alt yüklenici firmalardan da destek alabilecek ancak işin tamamı alt yüklenicilere devredilemeyecek.

Teknik ve Mali Yeterlilik Şartları Aranacak

Çalışmaları üstlenecek firmalarda teknik yeterlilik, mali güç ve mesleki deneyim şartları aranacak. İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında uzmanlık, projede görev alacak ekiplerin belirlenmesinde temel kriterler arasında yer alacak.

Belgeler Dijital Ortamda Hazırlanacak

Projeye dair tüm işlemler dijital ortamda yürütülecek. Belgeler ve teknik dokümanlar Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden erişime açıldı. Projeye ilişkin dokümanlar, e-imza ile indirilebiliyor.