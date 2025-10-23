Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye, Yenidoğan Mahallesi’nde yer alan 1242 ada 19 parsel üzerine yapılacak hamam inşaatı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale 31 Ekim’de Yapılacak

Sorgun Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek ihale, 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da belediye hizmet binasının 1. katındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi’nde yapılacak.

İstekliler tekliflerini sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden sunabilecek.

Yenidoğan Mahallesi’ne Yeni Hamam

İhale kapsamında, Yenidoğan Mahallesi 1242 ada 19 parselde yaklaşık bin 900 metrekare temel alanına sahip, ayrık nizamda bir hamam inşa edilecek.

Yapım süresi, yer tesliminden itibaren 365 takvim günü olarak belirlendi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

Katılım Şartları ve Yeterlilik Kriterleri

İhaleye katılacak isteklilerin, elektronik teklif mektubu, yetki belgeleri, geçici teminat ve varsa iş ortaklığı beyannamesi gibi belgeleri EKAP üzerinden sunmaları gerekiyor.

İsteklilerden, son 15 yıl içinde ihale konusu işe benzer nitelikte ve teklif bedelinin en az yüzde 80’i oranında iş deneyimi gösteren belgeler istenecek.

Benzer iş olarak “BIII grubu yapım işleri” kabul edilirken, bu kapsamda inşaat mühendisliği bölümü mezuniyetleri benzer işe denk sayılacak.

Yalnızca Yerli Firmalar Katılabilecek

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Teklifler anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek ve ihale sonucunda aynı esasla sözleşme imzalanacak.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmak zorunda.

Elektronik eksiltme yapılmayacak, sınır değerin altında kalan teklifler açıklama istenmeden reddedilecek.

Detaylı Bilgi EKAP’ta

İhaleye ilişkin tüm dokümanlara ve idari şartnameye EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden ulaşılabiliyor.

Bilgi almak isteyenler, Sorgun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi ile iletişime geçebilecek.

Telefon: 0 (354) 415 12 36

Adres: Bahçelievler Mah. Hürriyet Meydanı No:1, Sorgun/Yozgat

EKAP: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/