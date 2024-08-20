Yozgat kökenli Gebze Çözüm Metal'in sahibi Harun Yazı, memleketine olan bağlılığını göstermek amacıyla Gebze’deki fabrikasını Yozgat’a taşıma kararı aldı. Yazı, yeni fabrikada savunma sanayi için üretim yapacaklarını duyurdu.

2015 yılında Kocaeli, Gebze’de faaliyete geçen firmasıyla savunma sanayi alanında önemli üretimler gerçekleştiren Yazı, “Savunma sanayi sektöründe üretim yapıyoruz ve yedek parça üretimi de gerçekleştiriyoruz” dedi.

YOZGAT'TA YENİ FABRİKA, GEBZE'DE DEPO

Yazı, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bir eldiven fabrikası satın aldıklarını ve şu an kendi yerlerinde inşaat sürecinin devam ettiğini belirtti. "Fabrikamız faaliyete geçtiğinde, hem eldiven hem de metal üretimi alanında yaklaşık 250-300 personel istihdam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yozgat’ın Türkiye’nin savunma sanayi teşviklerinden faydalandığı 6. bölge teşviklerinden yararlandığını vurgulayan Yazı, “Bu teşvik kapsamında sosyal güvenlik ödemeleri ve vergilerden muaf kalınırken, sadece personel maaşları için nakdi ödeme yapılıyor. Ayrıca, Yozgat'ta iş gücü bulma noktasında sorun yaşanmazken, kalifiye eleman yetiştirme konusunda bazı zorluklar yaşanabiliyor” ifadelerini kullandı.

YATIRIMIN GETİRİLERİ VE PLANLAR

Yazı, memleketine yatırım yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 yıl önce ayrıldığım memleketime dönüş yaparak vefa borcumu ödeyeceğim. Geniş bir makine parkurumuz var; lazer kesim, lazer kaynak, abkant büküm, giyotin makas, punç makineleri ve metal işleme merkezleri ile donatıldık. Ayrıca yeni yatırımlarımız kapsamında eldiven üretim makineleri de mevcut” dedi.

Eylül ayında Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada üretime başlamayı planladıklarını belirten Yazı, “Aynı zamanda başka bir alanda ikinci bir fabrika daha kurarak üretim kapasitemizi artıracağız. Gebze’deki fabrikamız ise merkez olarak kalacak ve burada sadece depo ve sevkiyat işlemleri yapılacak” ifadelerini kullandı.

ZAMANINDA VE HIZLI ÜRETİM

Endüstri ve ekonomideki hızlı gelişmelere dikkat çeken Yazı, “Müşterilerimizin zamanının ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ve bu nedenle hızlı ve zamanında üretim yapıyoruz” diye konuştu.

ALANINDA UZMAN KADRO

Yazı, yılların tecrübesiyle ürettikleri profesyonel ürünlerin Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde güvenle kullanıldığını belirtti. “Başarılarımız, müşterilerimizin olumlu geri dönüşleriyle pekişiyor. Gebze Çözüm Mühendislik olarak, profesyonel makina imalatı, çelik konstrüksiyon, lazer kesim, paslanmaz tank imalatı ve diğer sanayi ağırlıklı işleri uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede üretiyoruz. İletişim için telefon veya ziyaret yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.

İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNİKLERİ

Son olarak, Yazı, “Gebze Çözüm Metal olarak ileri mühendislik yöntemlerini kullanarak neredeyse sıfır hata ile ürünler üretiyoruz” ifadelerini ekledi.