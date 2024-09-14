Gelir İdaresi Başkanlığı, kira ödemelerinde önemli bir düzenlemeye giderek, kira bedellerinin artık sadece banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerektiğini duyurdu. Elden yapılan kira ödemelerine ilişkin kiracı ve ev sahiplerine %10 para cezası uygulanacağı belirtildi. Yozgatlıları da yakından ilgilendiren bu düzenleme, kira ödemelerindeki kayıt dışılığın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, yeni düzenlemeyle birlikte elden yapılan kira ödemeleri yasaklanıyor. Bu kurala uymayan kiracı ve ev sahiplerine, ödenen kira tutarının %10’u oranında para cezası kesilecek. Yetkililer, düzenlemenin amacının kayıt dışı kira gelirlerinin engellenmesi olduğunu belirtti. Kira bedelleri artık sadece banka veya PTT aracılığıyla gönderilebilecek.

ATEM BAŞKANI AKÇAM: "SAHTE KONTRATLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, yeni düzenlemenin piyasada sıkça karşılaşılan "sahte kontrat" uygulamalarını da önleyeceğini söyledi. Akçam, "Cezaların kiracıları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, sahte kontrat gibi uygulamalara karşı caydırıcı bir etki yaratacak" dedi.

Hakan Akçam, kira bedellerinin elden alınmasının vergi kaybına yol açtığını ve kayıt dışı ekonomiyi beslediğini belirtti. "Birçok ev sahibi, kiralarını elden alarak vergi kaçırma yoluna gidiyor. Vergi ödememek için birçok yola başvuruyorlar" diyen Akçam, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Kira bedellerinin elden alınmasının, kira gelir vergisi ödemekten kaçınmak için yaygın bir yöntem olduğunu söyledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından getirilen bu düzenleme ile kira ödemelerinde yaşanan vergi kayıplarının önüne geçileceğini ifade eden Akçam, "Bu düzenleme ile vergi kaçırmak artık neredeyse imkânsız hale gelecek" şeklinde konuştu. Akçam, düzenlemenin yerinde olduğunu ve kira bedellerinin artık daha şeffaf bir şekilde takip edilebileceğini belirtti.

KİRACILARA VE EV SAHİPLERİNE YÜZDE 10 CEZA

Akçam, yeni düzenlemeye göre kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Bu zorunluluğa uymayan kiracılar ve ev sahipleri için %10 para cezası uygulanacağını belirtti. "Bu ceza, caydırıcı olacaktır çünkü hem kiracıya hem de ev sahibine aylık kira tutarı oranında %10 ceza kesilecek" dedi.

E-KONTRAT SİSTEMİ GELİYOR: KİRA ARTIŞLARINA KARŞI ÖNLEM

E-kontrat sisteminin hayata geçirilmesiyle kira ödemelerinde şeffaflık sağlanacağını vurgulayan Akçam, bu sistemin hem ev sahipleri hem de kiracılar için olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi. "E-kontrat sistemiyle kira bedelleri kayıt altına alınacak, vergi kaçakçılığı ve aşırı kira artışları önlenecek" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu e-kontrat sisteminin yakın zamanda devreye gireceğini de ekledi.

Son olarak, cezaların kiracıları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin piyasada sahte kontrat gibi uygulamaların da son bulmasına katkı sağlayacağını belirten Akçam, bu düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kritik bir adım olduğunu ifade etti.