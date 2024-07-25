Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için yeni bir düzenleme başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, sayaç muayeneleri ve değişimleri konusunda önemli değişiklikler getirildi. Yeni düzenlemeye uyum sağlamayanları 10 bin TL ceza bekliyor.

Yönetmelik Kapsamı: Yeni yönetmelik, sayaçların üretiminden bakımına kadar geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor. 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 arasında piyasaya sürülen doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar yenilenmesi gerekiyor.

Cezalar: 1 Ocak 2026 itibarıyla yönetmeliğe aykırı kullanılan sayaçlar için 10 bin TL para cezası uygulanacak. Bu cezalar, yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonucunda belirlenecek.

Ücretsiz Hizmet: Sayaç değişim ve bakım işlemleri ücretsiz olacak. Vatandaşlar, sayaçlarını ilgili teknik servislere götürerek bu hizmetten yararlanabilecek.

Muayene Süreci: Muayene sırasında sayaçların tip onayı olmaması veya tip onayını etkileyen değişikliklerin tespiti halinde muayene işlemi durdurulacak ve idari süreçler başlatılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşların bu yeni düzenlemelere zamanında uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Bakanlık, enerji tüketiminde güvenilirliği artırmak ve standartları yükseltmek amacıyla bu adımları attığını belirtti.