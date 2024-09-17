Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mustafa Göçer, amaçlarının anayasal düzen içerisinde devletini, vatanını ve bayrağını seven polis memurları yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Göçer, 306 kadın polis adayı ile intibak eğitimlerine başladıklarını söyledi.

1 Ekim itibariyle de eğitim ve öğretim döneminin başlayacağını ve yaklaşık 10 aylık bir süre sonunda emniyet teşkilatına yeni personeller kazandıracaklarını da belirten Yozgat POMEM Müdürü Göçer, “Biz anayasal düzen içerisinde devletimizi, bayrağımızı, vatanımızı seven vatandaşın asayiş ve güvenliğini sağlayacak donanımlı kadın polis memurları yetiştirme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Afganistan'ın Türkiye Büyükelçiliği'ne Ateşe olarak atanan eski POMEM Müdürü Zafer Kişi'nin de 6 yıl içerisinde önemli işler yaptığını belirterek teşekkür eden POMEM Müdürü Göçer, bu bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi.