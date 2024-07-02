Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında, 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

YOZGAT ATAMALARI

Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atandı.

Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, Manisa Sarıköy Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Sinop Valiliği Hukuk Müşaviri İdris Koç, Yozgat Vali Yardımcılığına getirildi.

Erzincan Otlukbeli Kaymakamı Aydın Yanık, Boğazlıyan Kaymakamı oldu.

Erzincan Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Akdağmadeni Kaymakamlığına atandı.

GENEL ATAMA DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 10'u İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 292'si ise Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatında olmak üzere toplamda 302 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Bu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.