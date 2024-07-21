Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası atamasıyla Yozgat Şube başkanlığına Erdal Bilge Sadef getirildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamada, TMMOB Mimarlar Odası Şubesinin 09 Temmuz 2024 tarih ve 17 nolu yönetim kurulu toplantısında Erdal Bilge Sedef’in TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yozgat Oda Temsilcisi olarak atanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, “Cumhuriyetle şekillenen ve kültürel varlıkları ile önemli bir potansiyel barındıran Yozgat ve çevresinde Mimarlar Odası örgütlülüğünün etik değerleri ve mücadele pratiklerini yüceltecek yeni bir çalışma ve örgütlenme süreci başlatılmış olup, başta Yozgat Oda Temsilcimiz olmak üzere, tüm üyelerimizin bu süreçte aktif rol alarak oda örgütlülüğümüzün güçlendirilmesi konusunda sorumluluk üstlenmesi hususunu ve şubemizin her konuda dayanışmaya hazır olduğunu bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verildi.

ERDAL BİLGE SADEF KİMDİR?

21 Temmuz 1993 Yozgat Merkez doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Yozgat ’ta tamamlamış olup, 2011 yılında Trabzon’da Mimarlık Bölümü kazanmış, lisans eğitimini bölüm ikinciliği, fakülte dördüncülüğü ile tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından 2016 yılından itibaren Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde ve Şehir Bölge Planlama Bölümünde öğretim elemanı olarak görev almıştır halen de bu görevi sürdürmektedir. Eş zamanlı olarak 2016 yılında kendi adıyla mimarlık ofisini kurmuştur. 2019 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansa başlamış, ders dönemini tamamlayarak “Agrega Tipinin Çimento ve Polimer Esaslı Kompozitlerin Ses Yalıtım Özelliklerine Etkisi” başlıklı tezi üzerinde çalışmaktadır. 2016 yılından beri üyesi olduğu TOBB Yozgat Genç Girişimciler Kurulu’nda, merkez ve 13 ilçede bulunan tüm oda ve borsadaki üyelerin katılımı ile büyük bir fark ile 2018 yılında TOBB Yozgat Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak seçilmiş yaş haddinden dolayı 2024 yılında görevini devir etmiştir. Bu dönemde özellikle tüccar ve esnaflar başta olmak üzere gençler, kadınlar ve engellilere yönelik birçok proje hazırlamış, görev almıştır. Akademik ve sosyal çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Seçimlerde dördüncü sıra Yozgat Belediye Meclis Üyesi olarak aday gösterilmiştir; seçimle Yozgat Belediye Meclis ve İmar Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2020 yılı Yozgat Vergi Rekortmenleri arasına giren Erdal Bilge Sadef, orta düzeyde İngilizce bilmekte olup evlidir.