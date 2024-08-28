Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Op. Dr. Mehmet Ekici hasta kabulüne başladı.

Sağlık alanında sunduğu kaliteli hizmetlerden dolayı dikkat çeken Yozgat Şehir Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni branşlarda doktorlar görev başlamaya devam ederken son olarak yapılan Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Op. Dr. Mehmet Ekici görevine başladı.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ NEDİR?

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları üzerinde çalışan Ortopedi ve Travmatoloji birimi, çok farklı alt dalları, teşhis ve tedavi yöntemleri bulunan son derece zengin bir uzmanlık dalıdır. Kollar, bacaklar, leğen kemiği bölgesi, omurga gibi başlıca alanlar ile kemik, kas, damar, sinir, omurilik bağlantı dokuları Ortopedi ve Travmatoloji bölümünün ilgi alanına girmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gibi diğer birimler ile koordineli çalışan Ortopedi ve Travmatoloji birimi el cerrahisinde protez işlemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet göstermektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji biriminde yapılan işlemler şu şekilde:

El Cerrahisi - Mikrocerrahi: Parmak ucundan omuz bölgesine kadar olan kısım el cerrahi alanına girer. El ile omuz bölgesi arasında yer alan alanda meydana gelen kemik kırıkları, tendon-kas kopmaları, sinir sıkışmaları gibi problemler tedavi edilir. El cerrahisi, hassas hareketler ve koordinasyon gerektirdiği için sabırla devam edilmesi gereken bir alandır. Ayrıca el cerrahisi polidaktili (6 parmak), karpal tünel sendromu (sinir sıkışıklığı), syndaktili (parmakların yapışıklığı), CP sekeli sebebiyle oluşan el deformitelerini tedavilerini kapsar.

Mikrocerrahi tekniği sayesinde çıplak gözle dahi çok zor görülebilen iğne ve iplikler yardımı ile çapı 1 mm'den de küçük sinirler ile ameliyat edilebilir. Bu sayede kopan kol, el, bacak ve ayak gibi organlar başarı ile yerine takılabilir ve çok ince sinir lifleri onarılabilir.

Spinal Cerrahi (Omurga Hastalıkları ve Cerrahisi): En sık görülen omurga eğrilikleri ile kırıklar temel tedavi alanlarını oluşturmaktadır. Omurgada doğuştan ya da sonradan oluşan skolyoz, spondilolistezis, spinal stenoz, Schuermann kifozu, omurga yaralanmaları, çıkıklar ve omurga enfeksiyonları teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

Diz Cerrahisi: Diğer eklemlere göre en fazla yüke maruz kalan dizde problem görülme sıklığı daha fazladır. Özellikle spora başlamadan ısınmamak ve dizleri aşırı zorlamak bu alandaki kıkırdak dokusunda hasar oluşmasına, bağlarda kopmaya ya da menüsküste yırtılmaya neden olarak diz sağlığını bozabilir. Diz ekleminde meydana gelen menüsküs, eklem kıkırdağı, ön çapraz bağ ve kapsül gibi alanların yaralanmaları, septik artrit (eklem içi iltihaplanma), sinovit (eklem zarının kalınlaşması), diz ekleminin kireçlenmesi ve eklem içinde meydana gelen kırıklar artroskopik cerrahi ile tedavi edilmektedir.

Ayak Bileği Cerrahisi: Talus dome denilen bölgede tibia distal uç anterioerde sıkışma, osteokondral hasar, FHL tenosinovit gibi hastalıklar tedavi edilmektedir. Artroskopi yöntemi ile yapılan ayal bileği operasyonlarında fiberoptik aletler kullanarak eklem içlerinin görüntülü şekilde muayene edilir, meydana gelen hastalıklar ile yaralanmaların teşhis kolaylıkla tespit edilebilir. Artroskopi ile ufak birkaç cilt kesisi açılır. Çok küçük boyutlarda olan bu iz, açık ameliyata göre çok daha hızlı iyileşme gösterir. Operasyon ortalama 1 saat sürer ve hasta kısa sürede taburcu edilir. Ameliyattan birkaç gün sonra ayak üzerine basılabilir, hatta araba kullanılabilir.

Omuz Cerrahisi: SLAP lezyonu (biceps tendon hasarı), donuk omuz, impingement (kemik uzaması nedeniyle oluşan ağrı), omuz eklem çıkığı, tenisçi dirseği ve radius başı çıkığı gibi problemler kapalı ya da açık cerrahi operasyonlar ile tedavi edilir.

Bacak Eşitsizlikleri ve Boy Uzatma Tedavisi: Bacaklardaki eşit olmayan boy problemi ya da çarpık bacaklar İlizarov yöntemi sayesinde tedavisi yapılabilen ortopedik sorunlardandır. İlirazov yöntemi ile uzun bacağın kısaltılması ya da kısa bacağın uzatılması ile eşitlenebilmektedir. Öte yandan kemik kırıklarında kaynama sonucunda meydana gelen eğrilik, kısalık ya da yumuşak doku kaybı tedavileri de yapılabilir.

İlizarov yönteminde kemikleri çember ve ince teller ile tespit edilir, eklenen menteşeler ile çubuklar sayesinde kemik parçalarına kontrollü hareket sağlanır. Kemik kayıpları, doğuştan gelen hastalıklar ile büyüme kıkırdağının erken kapanması gibi problemler sonrası gelişen kemik eşitsizlikler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde tedavi edilebilmektedir. İlizarov yöntemi ile aslında kemikte düşük enerjiye sahip bir kırık oluşturulur ve günde 1 mm uzama sağlanır. Uzama istenilen alanda kemiğin kendi uzunluğunun yüzde 80'ine kadar uzama elde edilmektedir.

İlizarov yönteminin kullanılabildiği diğer hastalıklar şunlar:

Kaynamayan kırık tedavisinde, kapalı ve açık kırıklarda, kol ve bacak eğriliklerinde, kemik uzatma işlemlerinde (Boy uzatma, enfeksiyon sonrası büyüme kıkırdağının erken kapanmasında, çocuk felci sekeli) genellikle travma, tümör veya enfeksiyon sonrası gelişen kemik kayıplarında, metabolik hastalıklarda, yapısal kemik bozukluklarında, kemik enfeksiyonlarında.

Pediatrik Cerrahi: Doğuştan getirilen kalça çıkığı, Perthes hastalığı, PEV sekeli, Brakhial pleksus hasarı, yürüme bozuklukları, Tortikollis, ayak sorunları ile omurga rahatsızlıkları tedavi edilmektedir.

Onkolojik Cerrahi: Kas, kemik, sinir, tendon ve eklem gibi iskelet sistemine ait bir alanda gelişen iyi ya da kötü huylu tümörlerin tedavisi yapılmaktadır.

Spor Travmatolojisi: Vücudun organik direncini artıran ve sistemlerin fizyolojik kapasitelerini geliştiren spor, uygun hazırlıklar yapılmadan başlandığında yaralanmaları da beraberinde getiren bir uğraşıdır. Spor aktivitelerinde travmaya en çok maruz kalan bölgeler arasında %33'lük payı ile diz eklemi yer alır. Diğer en sık görülen yaralanmalar ayak uyluk bölgesi, kalça ve kasık bölgesi, omuz eklemi, el bileği ve omurga dirsek eklemidir. Tüm sportif travmaların acil teşhis ve tedavisi uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.